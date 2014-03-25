Дизайн для АвтоКаталога

Требуется создание дизайна для АвтоКаталога (см. АвтоКаталоги.jpg).

Необходимо выполнить главную страницу сайта сохраняя все элементы, показанные на макете (см. АвтоКаталоги.jpg).

Основная цель создания дизайна – четко отобразить группы, объединяющие производителей для клиентов каталога, а так же оформить каталог в современном, интересном стиле.

Так же очень важным моментом является – в процессе нужно не потерять одиночные иконки на странице, т.к. они, как правило, равнозначны группам.

Обязательно размещение в шаблоне:

Блок каталогов – доступный всегда. Необходимо отразить объединение групп каталогов по смыслу.

Весь каталог делится на регионы:

1) Общие

a. Общий каталог запчастей

b. Неоригинал США

c. Оригинал США

2) США

a. Chrysler (Крайслер)

3) Европа

a. Audi (Ауди)

b. Seat (Сеат)

c. Skoda (Шкода)

d. Volkswagen (Фольксваген)

e. BMW (БМВ)

f. Mini (Мини)

g. Mercedes (Мерседес)

h. Smart (Смарт)

i. Peugeot (Пежо)

j. Renault (Рено)

k. Dacia (Дачия)

l. Ford (Форд)

4) Корея

a. Hyundai (Хундай)

b. Kia (Киа)

5) Япония

a. Infiniti (Инфинити)

b. Nissan (Ниссан)

c. Lexus (Лексус)

d. Toyota (Тойота)

e. Honda (Хонда)

f. Isuzu (Исузу)

g. Mazda (Мазда)

h. Mitsubishi (Митсубиси)

i. Subaru (Субару)

j. Suzuki (Сузуки)

Марки в свою очередь объединяются между собой в логические подгруппы:

1. Общий каталог запчастей, Неоригинал США, Оригинал США.

2. Audi, Seat, Skoda, Volkswagen.

3. BMW, Mini

4. Mercedes, Smart

5. Renault, Dacia

6. Infiniti, Nissan

7. Lexus, Toyota

Остальные марки, не вошедшие в список выше, являются отдельными и не объединяются с чем-либо (но входят при этом в регионы).

Стиль иконок требуется прорисовать заново. Разделение каталогов на регионы требуется сохранить.

Список каталога может быть отображен в двух вариантах – с сортировкой по регионам и алфавиту.

Новости – блок содержит список последних трех-четырех новостей. Для каждого элемента требуется дата и краткий анонс. Необходимо отобразить в макете его расположение.

Сильный визуальный акцент на этом блоке не требуется.

Баннеры – необходимо предусмотреть баннерные места на странице в количестве двух штук. Так же требуется отобразить на макете их примерное оформление.

Один из баннеров должен быть горизонтальным. Размеры баннера 728х90рх.

Второй баннер вертикальный. Размеры баннера 160х600рх.

Блок опросов – содержит не менее 9-10 элементов для голосования, а так же поле своего ответа. Необходимо отразить в макете его расположение и оформить.

Аналогично блоку новостей – сильный визуальный акцент на этом блоке не требуется.

Информационная строка – на данный момент присутствует в виде текстовой строки над подвалом сайта. Требуется отразить в макете расположение данного блока. Визуальное оформление можно использовать другое (на вкус дизайнера).

Ссылка «Как подключить каталоги» - необходимо изобразить в виде хорошо читаемой, привлекательной кнопки с учетом юзабилити.

Комментарии к элементам шаблона:

1. Стиль иконок нужно изменить полностью.

2. Страницу каталога перерисовываем полностью.

3. Необходимо показать всю форму полностью, разместив все элементы. Внешний вид и расположение блоков могут быть изменены на вкус дизайнера, с учетом юзабилити.

4. Важно визуально показать объединение значков в группы, а так же подписать их.

5. Одиночные иконки, не входящие в группы при этом не должны теряться и выглядеть невнятно. Все элементы равны между собой по смыслу.

6. Разделение между глобальными группами (Европа\Корея\Япония и т.п.) требуется сохранить, визуальное изображение на вкус дизайнера.

7. Шапка не должна быть неоправданно широкой.

8. Страница не должна выглядеть пустой, свободное место необходимо использовать грамотно.

9. Обязательно требуется заложить масштабируемость каталога. Могут быть добавлены как регионы, так и группы, и отдельные каталоги.

10. Иконки категории «Общие» оформить несколько иначе относительно остальных каталогов, сохранив при этом универсальный принцип объединения в группы.

Примеры, которые нравятся:

1) Нравится сам стиль, есть некоторые интересные элементы оформления:

http://www.templatemonster.com/demo/43908.html

http://www.templatemonster.com/demo/46396.html

http://www.templatemonster.com/demo/42503.html

2) Нравятся фоновые рисунки в шапке, подвале, градиенты:

http://www.templatemonster.com/demo/43908.html

3) Нравятся градиенты, тени, цвета, шрифты:

http://www.templatemonster.com/demo/42503.html

Прилагаемые файлы:

1) Макет схематичного варианта каталога – АвтоКаталоги.jpg

2) Требования к дизайн-макетам – Требования к дизайну.doc

3) Описание проекта, постановка задачи - task.docx

Форма оплаты обсуждаемая, схема — 10% предоплата, 90% после полной приемки макетов.