Изменить дизайн страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка312 просмотров

необходимо изменить дизайн страниц (сайта вашевремя.рф) на которых находится описание продуктов из разделов тренинги+ и инфопродукты, сейчас мы это осуществляем на WP в wppage. Примерный дизайн который мы в итоге хотели бы видеть по ссылке http://pushbooks.ru/15days/?utm_source=referral_irogmann_blog&utm_medium=banner&utm_campaign=shapka

Главную страницу и остальные разделы редактировать ненужно.

WordPress
11 лет назад
NARAN
Наран 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webstyle_08
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Елена - прекрасный дизайнер! С первого раза сделала, так как мы хотели и даже лучше!!! Выслала макеты, еще не успев получить аванс. Уже начали работать по др. проектам. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество с ней. Всем рекомендую, не пожалеете!!!
Отличный работодатель. Рекомендую. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

webstyle_08
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн Landing Page.

    Нужно сделать целевую страницу с конверсией от 5% (POP-ART портреты по фотографии на заказ). Прошу не оставлять заявку, если у вас нет опыта создания лендинга с конверсией выше 5%. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Здравсвуйте. Ищем ответственного дизайнера для сотрудничества на постоянной основе. На данный момент есть работа - нужен новый логотип, и банера на сайт, т.к. собираемся обновлять полностью дизайн сайта. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Улучшить страницу категории товаров

    $100

    Конкурс проводится для дальнейшего выбора дизайнера на весь проект!!! Расположение блоков не должно меняться. Улучшать можно только стили, цветовое решение. Сейчас цвета подобраны с учетом целей конверсии. Текст кастомный (не ищите ошибок:)).

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    В рамках доработки сайта нарисовать и сверстать информационные элементы: слайдер, диаграммы, схема.Более подробное описание см.в файле. Также для рассматриваемого сайта интересует создание отображения для моб.устройств.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка корпоративного сайта

    $500

    Требуется качественный дизайнер на разработку макета сайта. В объеме главная и внутрениие (до 10), внутренние считаем поштучно. Дизайнера выбираю по портфолио. Требования ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга для АН + логотип

    $90

    Нужен одностраничник с формой заявки + логотип. Тематика: агентство недвижимости. Есть ТЗ, комментарии к нему и примеры. Сдача по критериям оценки. Важна внимательность исполнителя к правкам и опыт в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дорисовать банеры для главной страницы сайта

    Нужно отрисовать баннеры которые будут вести на соответствующие разделы сайта Сайт http://russ-truck.ru/ Разделы для которых нужно сделать баннеры для размещения на главной странице 1 ремонт тягачей 2 ремонт ходовой ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад