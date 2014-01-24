есть картинка для сайта в шапку, нужно найти заменить и обработать похожую. работа на "сейчас".
Изменить дизайн страниц
необходимо изменить дизайн страниц (сайта вашевремя.рф) на которых находится описание продуктов из разделов тренинги+ и инфопродукты, сейчас мы это осуществляем на WP в wppage. Примерный дизайн который мы в итоге хотели бы видеть по ссылке http://pushbooks.ru/15days/?utm_source=referral_irogmann_blog&utm_medium=banner&utm_campaign=shapka
Главную страницу и остальные разделы редактировать ненужно.
Выбранный исполнитель
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