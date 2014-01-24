Изменить дизайн страниц

Елена - прекрасный дизайнер! С первого раза сделала, так как мы хотели и даже лучше!!! Выслала макеты, еще не успев получить аванс. Уже начали работать по др. проектам. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество с ней. Всем рекомендую, не пожалеете!!!