Дизайн лендинга для АН + логотип

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок231 просмотр

Нужен одностраничник с формой заявки + логотип. Тематика: агентство недвижимости.

Есть ТЗ, комментарии к нему и примеры. Сдача по критериям оценки.

Важна внимательность исполнителя к правкам и опыт в лендингах.

11 лет назад
VanWeb
Иван 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

llllllllllllll
Варвара 
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$90
3 дня
Успешно выполнен еще один проект.
Хороший партнер для постоянного сотрудничества.

Заявки фрилансеров

llllllllllllll
Варвара 
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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