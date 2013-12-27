Нужно отрисовать баннеры которые будут вести на соответствующие разделы сайта Сайт http://russ-truck.ru/ Разделы для которых нужно сделать баннеры для размещения на главной странице 1 ремонт тягачей 2 ремонт ходовой ...
Дизайн лендинга для АН + логотип
Нужен одностраничник с формой заявки + логотип. Тематика: агентство недвижимости.
Есть ТЗ, комментарии к нему и примеры. Сдача по критериям оценки.
Важна внимательность исполнителя к правкам и опыт в лендингах.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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