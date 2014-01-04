Доработка внутрених страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок147 просмотров

Доработка внутрених страниц главная страница одобрена, нужно сделать внутрений страницы задание сброшу исполнителю от вас высокий уровень портфолио цены и сроки за 1 внутрению страницу цены интересуют от

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Dalexder
Алекс 
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все было выполнено по ТЗ Проблем в работе не было Я очень доволен. буду обращаться Спасибо!
Все прошло хорошо! Еще одна десяточка от меня в копилку)

Заявки фрилансеров

Dalexder
Алекс 
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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