Нарисовать простенький дизайн админки сайта

Текущее положение:

Для административной части сайта программисты сделали дизайн.

Точнее сейчас там просто расположение эллементов управления, которые никто не понимает и выглядят они не красиво

Задача:

На основе эллементов bootstrap 3 http://getbootstrap.com/components/

Оформить административную часть админки.

т.е. рисовать эллементы не надо

нужно эллементы из бустрапа и красиво их расположить, в соответствии с опциями административной части сайта