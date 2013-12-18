Нарисовать простенький дизайн админки сайта

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  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок103 просмотра

Текущее положение:

Для административной части сайта программисты сделали дизайн.

Точнее сейчас там просто расположение эллементов управления, которые никто не понимает и выглядят они не красиво

Задача:

На основе эллементов bootstrap 3 http://getbootstrap.com/components/

Оформить административную часть админки.

т.е. рисовать эллементы не надо

нужно эллементы из бустрапа и красиво их расположить, в соответствии с опциями административной части сайта

Bootstrap
11 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Работа выполненна в срок в полном объеме
Отличный заказчик! Моментальная оплата. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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