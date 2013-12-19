Дизайн одностраничного сайта (Лендинг)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок285 просмотров

Требуется разработка дизайна лендинга. Подробное ТЗ предоставим исполнителю.

Сроки: 2 дня.

Бюджет: до 200$

Компания занимается продажей светодиодного оборудования для изготовления световой рекламы.

Ассортимент товара примерно такой: kimix.by

Понравилась структура и оформление вот этого лендинга: grandweddings.ru

11 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$200
4 дня
Отлично поработали с Еленой. Уже не первый раз. И как всегда всё четко, быстро, качественно и до результата. Большое спасибо. Будем обращаться ещё.
Иван, спасибо, что обратились. Было приятно работать с Вами!

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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