Здравствуйте, уважаемые. Требуется разработать дизайн для гео-социального сервиса. Нужно будет нарисовать 8-10 страниц, страницы не сложные, но требуется четко выдержанный стиль. Кроме того, сначала необходимо изобразить 3 эскиза главной страницы, сильной проработки ...
Дизайн одностраничного сайта (Лендинг)
Требуется разработка дизайна лендинга. Подробное ТЗ предоставим исполнителю.
Сроки: 2 дня.
Бюджет: до 200$
Компания занимается продажей светодиодного оборудования для изготовления световой рекламы.
Ассортимент товара примерно такой: kimix.by
Понравилась структура и оформление вот этого лендинга: grandweddings.ru
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