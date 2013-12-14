Отрисовать 3 страницы сайта катоалога: - глдавная; старницца категории; страница товара Нравятся сайты: http://www.bouquet.kiev.ua/ http://ukraflora.com.ua/ Пастельные тона 1) Главная: шапка: Лого (сделать 4 варианта) --- Название: "Доставка ...
Дизайн гео-социального сервиса
Здравствуйте, уважаемые.
Требуется разработать дизайн для гео-социального сервиса. Нужно будет нарисовать 8-10 страниц, страницы не сложные, но требуется четко выдержанный стиль. Кроме того, сначала необходимо изобразить 3 эскиза главной страницы, сильной проработки не требуется, главное чтобы был понятен общий стиль будущего дизайна. После утверждения одного из вариантов, надо будет его доработать и разработать остальные странице в этом же стиле.
Бюджет указан примерный, пишите ту цену которую считаете нужной, ключевым фактором для меня является портфолио и сроки. Кроме того, если сработаемся с человеком, и качество будет действительно на уровне, будем работать и дальше, вообще в идеале ищу человека с которым сможем постоянно сотрудничать.
ТЗ в приложение. В первую очередь оно составлено для программиста, но думаю дизайнеру также будет все понятно, т.к. все достаточно подробно расписано.
P.S. не нужно писать мне в skype, ICQ, личку, буду рассматривать только те заявки которые будут размещены непосредственно тут.
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