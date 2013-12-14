Дизайн гео-социального сервиса

Здравствуйте, уважаемые.

Требуется разработать дизайн для гео-социального сервиса. Нужно будет нарисовать 8-10 страниц, страницы не сложные, но требуется четко выдержанный стиль. Кроме того, сначала необходимо изобразить 3 эскиза главной страницы, сильной проработки не требуется, главное чтобы был понятен общий стиль будущего дизайна. После утверждения одного из вариантов, надо будет его доработать и разработать остальные странице в этом же стиле.

Бюджет указан примерный, пишите ту цену которую считаете нужной, ключевым фактором для меня является портфолио и сроки. Кроме того, если сработаемся с человеком, и качество будет действительно на уровне, будем работать и дальше, вообще в идеале ищу человека с которым сможем постоянно сотрудничать.

ТЗ в приложение. В первую очередь оно составлено для программиста, но думаю дизайнеру также будет все понятно, т.к. все достаточно подробно расписано.

P.S. не нужно писать мне в skype, ICQ, личку, буду рассматривать только те заявки которые будут размещены непосредственно тут.