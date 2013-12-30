Сайт-визитка компании

Нужен небольшой сайт компании - минимум информации о компании и о сделанных проектах.

Промо-паки проектов, тексты, лого - все есть.

Самописные и неподдерживаемые CMS не интересуют, против популярных и легких ничего не имею.

Портфолио желающих поучавствовать - обязательно, но только тематическое: легкие сайты компаний.

Требования: сайт можно просматривать на мобильных устройствах, карта сайта в гугле.