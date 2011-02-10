Веб- (и мобильное) приложение для трекинга собственной активности. Ближайший аналог - 4squares. Результат работы - действующий прототип (от продакшена может отличаться: 1) упрощенным дизайном веб-морды 2) небольшой нагрузкой - 100 человек ). Упрощенное т/з прилагается. Предлагайте сумму ...
Действие аккаунта приостановлено!
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Нужен небольшой сайт компании - минимум информации о компании и о сделанных проектах. Промо-паки проектов, тексты, лого - все есть. Самописные и неподдерживаемые CMS не интересуют, против популярных и легких ничего не имею. Портфолио желающих ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
$80
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик. Чётко сформулировал задачу. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Все устроило! Опыт и готовность сотрудничать - налицо.