BOBAH

Вован BOBAH

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Спрототипировать соц. сеть

    Веб- (и мобильное) приложение для трекинга собственной активности. Ближайший аналог - 4squares. Результат работы - действующий прототип (от продакшена может отличаться: 1) упрощенным дизайном веб-морды 2) небольшой нагрузкой - 100 человек ). Упрощенное т/з прилагается. Предлагайте сумму ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт-визитка компании

    $100

    Нужен небольшой сайт компании - минимум информации о компании и о сделанных проектах. Промо-паки проектов, тексты, лого - все есть. Самописные и неподдерживаемые CMS не интересуют, против популярных и легких ничего не имею. Портфолио желающих ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Мини-игра с анимацией

    $250

    Маленькая игра по принципу "однорукого бандита" (фронт-енд), JS/HTML5: анимация кручения барабанов, файл конфигурации, минимальное взаимодействие с сервером, верстка.

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Audio streaming server

    Нужно решение, которое позволит отдавать каждому клиенту свой аудиопоток в зависимости от его баланса/уровня доступа и вести учёт отданного. Как бы платное интернет-радио. При прочих равных отдам предпочтение простому решению, которое позволит использовать linux ...

    Linux
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 часов назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Сайт-визитка компании
Отличный заказчик. Чётко сформулировал задачу. Спасибо за сотрудничество.
Все устроило! Опыт и готовность сотрудничать - налицо.
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