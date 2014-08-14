Спрототипировать соц. сеть

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки131 просмотр

Веб- (и мобильное) приложение для трекинга собственной активности.

Ближайший аналог - 4squares.

Результат работы - действующий прототип (от продакшена может отличаться: 1) упрощенным дизайном веб-морды 2) небольшой нагрузкой - 100 человек ).

Упрощенное т/з прилагается.

Предлагайте сумму и сроки исполнения.

11 лет назад
BOBAH
Вован 
54 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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