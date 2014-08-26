Доработка ImageCMS

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка161 просмотр

Есть сайт glavmed-nn.ru

В меню надо добавить еще 1 пункт рядом с "онлайн заказ" (иконку сами нарисуем)

Лечение в Корее

При нажатии такая же всплывайка со списком услуг как и в случае Онлайн заказа.

Поля Наименование и цена. Кол-во не надо.

Юзер выбирает чек-боксом нужные услуги.

На следующем экране список выбранных позиций с общей суммой и поля "Ваше имя", "Ваш телефон", "Ваш email", "Комментарий к заказу". Всё это отправляется на емейл администратору.

Список услуг и цены на них должны редактироваться через админку.

Бюджет ~2000p

11 лет назад
kavboy
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Lobsteron
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена быстро, качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший и ответственный заказчик, который знает что ему нужно.

Заявки фрилансеров

Lobsteron
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад