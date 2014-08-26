Доработка ImageCMS

Есть сайт glavmed-nn.ru

В меню надо добавить еще 1 пункт рядом с "онлайн заказ" (иконку сами нарисуем)

Лечение в Корее

При нажатии такая же всплывайка со списком услуг как и в случае Онлайн заказа.

Поля Наименование и цена. Кол-во не надо.

Юзер выбирает чек-боксом нужные услуги.

На следующем экране список выбранных позиций с общей суммой и поля "Ваше имя", "Ваш телефон", "Ваш email", "Комментарий к заказу". Всё это отправляется на емейл администратору.

Список услуг и цены на них должны редактироваться через админку.

Бюджет ~2000p