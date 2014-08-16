Верстка+натяжка на Joomla 3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок157 просмотров

очень простой макет, грамотно заверстать и натянуть на J3 за сегодня. "Статьи" - стандартный компонент, галерею любую ткнуть, визуально похожую. Дропдаунов не будет. Код - чистый, аккуратный. Работы много - если все хорошо.

Joomla
11 лет назад
fedorovlab
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Прекрасное понимание задачи, очень опытный специалист в своем деле. Рекомендую к работе - не пожалеете!
Рекомендую Сергея как грамотного и ответственного заказчика. Все работы в рамках проекта, по чёткому ТЗ. Своевременная оплата в полном объёме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад