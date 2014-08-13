Правки в движке WP (доодеть)

Привет.

Есть вёрстка дизайна ~4 страницы.

Есть движок на wp. 3 страницы вёрстки одеты на WP, нужно доодеть ещё одну страницу и донастроить мелочи (привязать кнопки меню - к страницам, то есть заменить в вёрстке .. на вывод меню из wp.

Кандидату дам все доступы и детали. Работать буду с самы быстро реагирующим и имеющим 1. Отзывы по натяжке на wp 2. (мене значимое) - порфтолио.

Пишите только сюда. Оставляйте в комментах свою стоимость за 1 час работы с wp (только не пишите заоблачные 30$/ч - непризнанных гениев, мы не ищем )). Мне нужен ответственный, адекватный исполнитель с перспективой на длительное сотрудничество.