Нужен второй программист на проект, который бы по заданиям ведущего программиста и верстке внедрял бы определенные модули(личный кабинет клиента, личный кабинет посетителя, общение, галерею и т.д. ). Примерная нагрузка - по 4 часа в день, ...
Помощь с плагином Ads Wordpress
Необходимо настроить и допилить (если нужно) плагин Ads Wordpress. Сейчас он работает некорректно, в форме добавления объявлений почему-то не отображаются поля с ценой и картинкой.
Возможно, что еще какие-то коррективы понадобятся.
Пишите свою цену, пожалуйста.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $240Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
требуется исправить ошибки и настроить несколько стандартных модулей на opencart. Ошибки: 1.ошибка в оформлении заказа 2. Мелкие по CSS (оформление) Модули: 1.Оплата (webmoney+ яндекс) 2.Установка и ...Закрыт11 лет назад
работает ИМ на джумла + вирт 2 Все это дело я делал и учился сам....))) Получилась каша......нужен человек который подправит парочку нюансов. Например: -когда заканчивается товар, то кнопка КУПИТЬ все равно ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуются доработки сайта на CMS DiaFan оперативно Сегодня требуется ряд правок на данной системе в основном верстка и подключение модулей. Оплату будем проводить по готовности работ. Оплата 12000 рублейСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Возникла проблема после переноса сайта на домен .рф. Сначала не работал виджет категорий woocomerse, при нажатии на категорию писалось что "страница не найдена". Далее, после изменения настроек ссылок в админке, виджет нормально ...Закрыт11 лет назад
- $70
Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста по wordpress для долговременного сотрудничества; задача - верстка макетов + интеграция на wp. Работа регулярная (на постоянной основе). Расценки на работы: Верстка Главной ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется доработать сайт на Вордпресс. Все подробности в лс. Будет преимуществом личная встреча в Киеве. Доработки срочные, звоните.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно разместить код Sape вначале каждой HTML страницы в шаблоне на сайте под управлением Joomla 2.5 Шаблон достаточно специфический, по крайней мере я не смог найти файл ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5000
Добрый день, Требуется программист знающий cms wordpress и prestashop для ежедневной удалённой работы с проектами средней сложности на французском рынке. Оплата сдельная. спасибоСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день! Ищу прогрвммиста занающего MODX. Нужно на сате доработать пару вещей так же есть Пишите в личку обсудим все, или скайп пишите. Уважаемые -те кто очень долго не отвечает на ...Закрыт11 лет назад