Помощь с плагином Ads Wordpress

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Завершен2 заявки148 просмотров

Необходимо настроить и допилить (если нужно) плагин Ads Wordpress. Сейчас он работает некорректно, в форме добавления объявлений почему-то не отображаются поля с ценой и картинкой.

Возможно, что еще какие-то коррективы понадобятся.

Пишите свою цену, пожалуйста.

WordPress
11 лет назад
janearts
Алиса 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

copydoc
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Помог решить проблему
Все понятно в тз изложила, оперативно оплатила. Все ок.

Заявки фрилансеров

copydoc
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад