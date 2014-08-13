В целом все норм. Были задержки в передаче ТЗ от предыдущего исполнителя, хотя, объективно, это претензия не к заказчику, а к тому, кто работал над проектом на первом этапе. Радовало, что оперативно была на связи и держала в курсе происходящего. моя оценка 8 из 10