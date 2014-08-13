copydoc

Максим copydoc

 
36 летРоссия/Таганрог
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Специалист по WordPress. Коммуникабельный, ответственный, не рвач!

Специалист по WordPress.

Работаю с этим движком с WordPress с 2011 года. Больше всего люблю работать именно с ним.

Внештатный сотрудник сео-компанииТоп-7

Имеются знания и опыт в области html, css, php, jQuery

Кроме WordPress неплохо разбираюсь в Joomla

Услуги:

Клонирование сайта.

Клонирование дизайна - от 250 USD;

Перенос контента (ручной без скриптов) - от 0,8 USD (чаще всего в районе 1 - 1,5 USD за страницу);

PHPWordPressHTMLCSSJoomlajQuery
Отзывы заказчиков
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Изменить верстку вывода постов в WordPress
Максим понял что сделать, качественно сделал и это всё в произошло в указанный им срок (что, к сожалению, уже редкость). По WordPress - однозначно рекомендую Максима, спасибо.
ТЗ ставит четко (гадать на кофейной гуще не придется, на крайняк всегда можно уточнить), оплачивает в срок. Советую сотрудничать.
Ответный отзыв
KleverShop
Василий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
WordPress Стили
Все объяснил ) Показал) Быстрая и качественно выполненная работа))
Спасибо за отзыв. С Вами тоже приятно работать. Понятное тз, быстрая оплата. Все ок.
Ответный отзыв
solnceva
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Поставить сайт на CMS и перенести контент.
Ответственный исполнитель, работа выполнена качественно и быстрее назначенного срока. Объективно по цене.
В целом все норм. Были задержки в передаче ТЗ от предыдущего исполнителя, хотя, объективно, это претензия не к заказчику, а к тому, кто работал над проектом на первом этапе. Радовало, что оперативно была на связи и держала в курсе происходящего. моя оценка 8 из 10
Ответный отзыв
janearts
Алиса 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Помощь с плагином Ads Wordpress
Отличный исполнитель! Помог решить проблему
Все понятно в тз изложила, оперативно оплатила. Все ок.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
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