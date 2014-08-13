Специалист по WordPress. Коммуникабельный, ответственный, не рвач!
Специалист по WordPress.
Работаю с этим движком с WordPress с 2011 года. Больше всего люблю работать именно с ним.
Внештатный сотрудник сео-компанииТоп-7
Имеются знания и опыт в области html, css, php, jQuery
Кроме WordPress неплохо разбираюсь в Joomla
Услуги:
Клонирование сайта.
Клонирование дизайна - от 250 USD;
Перенос контента (ручной без скриптов) - от 0,8 USD (чаще всего в районе 1 - 1,5 USD за страницу);
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Благодарственное письмо от ООО «XXI ВЕК»313 просмотров
- Fuso - официальный сайт дилера г Ростов-на-Дону193 просмотра
- Благодарственное письмо Глазунову М. Н.213 просмотров
- Перенос сайта КредитМБ на WordPress192 просмотра
- Лэндинг-page (html+css+php)137 просмотров
- ТД Пазл Нижний Новгород184 просмотра
- Свадебный салон в Нижнем Новгороде168 просмотров
- Перенос каталога товаров Хонда НН на WordPress168 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Максим понял что сделать, качественно сделал и это всё в произошло в указанный им срок (что, к сожалению, уже редкость). По WordPress - однозначно рекомендую Максима, спасибо.
Ответный отзыв
ТЗ ставит четко (гадать на кофейной гуще не придется, на крайняк всегда можно уточнить), оплачивает в срок. Советую сотрудничать.
$10
10 баллов
9 лет назад
Все объяснил ) Показал) Быстрая и качественно выполненная работа))
Ответный отзыв
Спасибо за отзыв. С Вами тоже приятно работать. Понятное тз, быстрая оплата. Все ок.
$100
10 баллов
9 лет назад
Ответственный исполнитель, работа выполнена качественно и быстрее назначенного срока. Объективно по цене.
Ответный отзыв
В целом все норм. Были задержки в передаче ТЗ от предыдущего исполнителя, хотя, объективно, это претензия не к заказчику, а к тому, кто работал над проектом на первом этапе. Радовало, что оперативно была на связи и держала в курсе происходящего. моя оценка 8 из 10
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель! Помог решить проблему
Ответный отзыв
Все понятно в тз изложила, оперативно оплатила. Все ок.
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга