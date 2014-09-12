Поставить сайт на CMS и перенести контент.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок217 просмотров

Здравствуйте! У нас доверстывается сайт. Будет верстка - после этого его надо будет натянуть на CMS, и перенести со старой версии - в новую версию контент и урлы. Поднять новую версию сайта.

То есть закончить реконструкцию сайта.

Вот старый вариант http://vemar.kiev.ua/

В приложении картинки нового.

Нужно как всегда - быстро, качественно, не дорого :)

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

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Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
10 дней
Ответственный исполнитель, работа выполнена качественно и быстрее назначенного срока. Объективно по цене.
В целом все норм. Были задержки в передаче ТЗ от предыдущего исполнителя, хотя, объективно, это претензия не к заказчику, а к тому, кто работал над проектом на первом этапе. Радовало, что оперативно была на связи и держала в курсе происходящего. моя оценка 8 из 10

Заявки фрилансеров

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Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад