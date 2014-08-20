Удаление вредоносного кода WordPress

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Завершен3 заявки107 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Возникла проблема с сайтом.

Получил жалобное письмо от хостера о спаме. Пересканировав сайты Ai-Bolit-от определил виновника. Отчет сканирования доступен в аттаче. Предлагайте сроки и цены лечения пациента.

WordPress
11 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Замечательный доктор :) Все быстро и безболезненно
Отличный заказчик! Приятно было сотрудничать! Оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
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Системы управления (CMS)