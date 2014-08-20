Задачи для специалиста по вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок96 просмотров

Требуется установить счетчик на сайт (ворд пресс), добавить сайт во все возможные каталоги, вставить на сайт группу ВК. Предлагайте цены и сроки.

WordPress
11 лет назад
bomfunk
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров