OpenCart программист, верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки141 просмотр

Добрый денек.

Необходим отличный прогер, напарник на стабильную работу по разным проектам.

За дальнейшей информацией обращайтесь в скайп.

Откликаемся!

Opencart
11 лет назад
yolla3
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров