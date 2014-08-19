Создание зеркала сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки103 просмотра

Есть два разных хостинга: VPS и Облачный. Два доменных имени. Необходимо сделатьи настроить зеркало сайта.

11 лет назад
max5080240
Андрей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров