Разработчик на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок166 просмотров

Требуется разработчик на WP на четырехчасовой рабочий день 5/7 удаленно.

Знание:

- php

- css

- html 5

- xml (желательно)

Умения:

- разработка сайтов визиток (лэндингов)

- правки шаблонов

- реализация дополнительных функций с помощью плагинов и без помощи

Приветствуется:

- знание xml, опыт интеграции сайтов с различнымии сервисами

В ответе пишите - о своем опыте и навыках + портфолио.

Желаемую ЗП в месяц обязательно за полрабочего дня!

CSSHTMLPHPWordPress
11 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

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