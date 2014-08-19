Вопрос по Wordpress

Имеется сайт на wordpress. На главной странице отображается статичный контент и внизу 2 последние новости. При добавлении новой страницы через админку, ее содержимое отображается там, где должны быть последние новости, а статичный контент остается прежним. В общем, страница отображается как пост. Нужно сделать так, чтобы при добавлении новой страницы оставались неизменными только шапка и футер.

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