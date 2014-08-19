Вопрос по Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки126 просмотров

Имеется сайт на wordpress. На главной странице отображается статичный контент и внизу 2 последние новости. При добавлении новой страницы через админку, ее содержимое отображается там, где должны быть последние новости, а статичный контент остается прежним. В общем, страница отображается как пост. Нужно сделать так, чтобы при добавлении новой страницы оставались неизменными только шапка и футер.

оплата 5$ webmoney

WordPress
11 лет назад
Nusha888
Анна 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

reeadmin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель. Справился с работой быстро и качественно. Было приятно сотрудничать.
Хороший человек и заказчик

Заявки фрилансеров

reeadmin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад