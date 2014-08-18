Правки на сайте

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Закрыт5 заявок148 просмотров

Необходимо до утра сделать мелкие правки.

Бюджет 1000 рублей. ТЗ предоставлю.

Оставляйте заявки, только те кто свободен.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров