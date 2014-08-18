Приветствую. Есть сайт www.prorabkompleks.ru , который работает на Joomla, нашел бесплатный шаблон, в нем есть какая-то дыра, лечили вирус уже раз 5, всё равно появляется снова. интересует цена и сроки. заранее ...
Специалист на постоянку
Есть очень много заданий на доработку сайтов.
На данный момент 5 актуальных проектов.
Оставляйте заявку, кто хочет поработать.
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