Исправить несколько косяков на сайте Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка179 просмотров

Исправить по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1irkX8GrGH5vYDrQu5NDBYoVqUfZtBEu1lYE-sCbmhr4/edit?usp=sharing

Ваши предложении по срокам и цене.

Joomla
11 лет назад
wizips
Иван 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров