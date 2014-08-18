Здравствуйте! Необходимо сделать рабочую тему wordpress по представленному макету. Мультибраузерность, настройки вывода фото, блоков и категорий должны присутствовать.
Натянуть простой сайт на Битрикс
Нужно натянуть на Битрикс простенький сайт. Блок с новостями, раздел с услугами в виде таблицы, контакты, вакансии и т.п. Макет главной страницы есть, остальные страницы будут типовыми по шаблону битрикса. С сайтом можно ознакомиться по ссылке: http://studioruby.ru/kapsnab/#
Заявки фрилансеров
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