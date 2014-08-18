Натянуть простой сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок175 просмотров

Нужно натянуть на Битрикс простенький сайт. Блок с новостями, раздел с услугами в виде таблицы, контакты, вакансии и т.п. Макет главной страницы есть, остальные страницы будут типовыми по шаблону битрикса. С сайтом можно ознакомиться по ссылке: http://studioruby.ru/kapsnab/#

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров