Пофиксить баги в теме на друпальном сайте

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  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки127 просмотров

Описание в приложении. Просьба предложения с ценой и сроком оставлять в сервисе.

11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$7
1 день
Дмитрий реализовал задачу. Все ок.
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад