Натянуть готовую верстку на CMS

В приложении файл с ссылками на готовую вертску ,почти на все страницы,сегодня до верстают остатки.

Сайт по большому информационный:

1.с калькуляторами (которые уже готовы на старом сайте,и нам нужно будет внедрить их в новый дизайн сверстанный)

2.личный кабинет пользователя с интеграцией данных с их базой (они предоставляют скрипт передачи данных от их базы к сайту,нам необходимо лишь связать с сайтом)

3.он лайн консультант,всплывающие формы отправки сообщение и заявок

4.Поиск по сайту

5. 3 языковых версии (можно на поддоменах)

Вся информация на сайте вплоть до информации в футере должна управятся.

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