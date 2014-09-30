Натянуть готовую верстку на CMS

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок258 просмотров

В приложении файл с ссылками на готовую вертску ,почти на все страницы,сегодня до верстают остатки.

Сайт по большому информационный:

1.с калькуляторами (которые уже готовы на старом сайте,и нам нужно будет внедрить их в новый дизайн сверстанный)

2.личный кабинет пользователя с интеграцией данных с их базой (они предоставляют скрипт передачи данных от их базы к сайту,нам необходимо лишь связать с сайтом)

3.он лайн консультант,всплывающие формы отправки сообщение и заявок

4.Поиск по сайту

5. 3 языковых версии (можно на поддоменах)

Вся информация на сайте вплоть до информации в футере должна управятся.

Рассмотрим любые Opensource или Самописные удобные CMS Кроме Joomla.

Сроки: 7 календарных дней

Исполнителя выбираем сегодня

Приоритет порядочному ответственному фрилансеру с удобной CMS и не завышенной ценой

Joomla
11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$400
9 дней
Уже не в первый раз сотрудничаем с Николаем ! Профессионал своего дела с большой буквы ! Пунктуален,порядочен,приятен в общении,будем сотрудничать !
В целом неплохо, но слишком затянули.

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад