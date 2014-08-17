Сделать сайт на WP на готовом шаблоне WP

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок182 просмотра

Сделать сайт на WP на готовом шаблоне WP

Читайте ТЗ

Есть готовый шаблон, то есть он полностью готовый! Тему для WP создавать НЕ НУЖНО - она уже есть.

Все, что есть на сайте должно редактироваться через удобные поля плагина ADVANCED CUSTOM FIELDS

А также заполнить сайт информацией (около 10 страниц в раздел портфолио).

WordPress
11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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