Необходимо разработать калькулятор (фильтр поиска) подбора автошин и дисков для cms Shop-Script 5, по образцу. Отдельно, при переписке, будут высланы более подробные пожелания по сортировкам и.т.д. Нужна также консультативная помощь по загрузке xml прайсов выгруженных ...
Сделать сайт на WP на готовом шаблоне WP
Сделать сайт на WP на готовом шаблоне WP
Читайте ТЗ
Есть готовый шаблон, то есть он полностью готовый! Тему для WP создавать НЕ НУЖНО - она уже есть.
Все, что есть на сайте должно редактироваться через удобные поля плагина ADVANCED CUSTOM FIELDS
А также заполнить сайт информацией (около 10 страниц в раздел портфолио).
Заявки фрилансеров
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