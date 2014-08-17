Сделать сайт на WP на готовом шаблоне WP

Читайте ТЗ

Есть готовый шаблон, то есть он полностью готовый! Тему для WP создавать НЕ НУЖНО - она уже есть.

Все, что есть на сайте должно редактироваться через удобные поля плагина ADVANCED CUSTOM FIELDS

А также заполнить сайт информацией (около 10 страниц в раздел портфолио).