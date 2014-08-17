Интересует изготовление шаблона для Wordpress из макета PSD (кроссбраузерность и отсутствие ошибок). Сайт-статейник, в приложении внешний вид главной, страница рубрики и страница с записью. В шапке нарисован красивый поиск, а нужен будет ...
Блог для Jomsocial
Каждый группа должна иметь свой новостной блог, где бы пользователи группы, освещали все происходящие события
А так же необходимо сделать умный поиск, который бы про каждого пользователя — выводил все его альбомы (обложка+ссылка), и все статьи блогов в которых он упоминается (Заголовок, миниатюра вступление).
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