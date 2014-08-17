Блог для Jomsocial

Каждый группа должна иметь свой новостной блог, где бы пользователи группы, освещали все происходящие события

А так же необходимо сделать умный поиск, который бы про каждого пользователя — выводил все его альбомы (обложка+ссылка), и все статьи блогов в которых он упоминается (Заголовок, миниатюра вступление).