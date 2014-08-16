Сделать шаблон для Wordpress из макета PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок233 просмотра

Интересует изготовление шаблона для Wordpress из макета PSD (кроссбраузерность и отсутствие ошибок).

Сайт-статейник, в приложении внешний вид главной, страница рубрики и страница с записью.

В шапке нарисован красивый поиск, а нужен будет Яндекс-поиск.

Жду ваших предложений – стоимость, сроки, портфолио или примеры работ.

WordPress
11 лет назад
Oxy
43 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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