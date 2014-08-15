добрый день. для сайта obuv-kupit.ru на престашопе нужно установить некоторые плагины/модули. Напишите, за сколько установите и настроите каждый из модулей, возможно какой то уберем, поэтому нужно знать заранее. ...
Устранить проблему на хостинге
Нужно устранить проблему на хостинге reg.ru
При установке вордпресса, отсутствует возможность редактировать файлы, добавлять темы и плагины через админ панель ВП. В панели управления хостингом есть функция проверки безопасности ВП, после ее проведения пишет что префикс базы данных отсутствует, следовательно у ВП нет доступа к редактированию wp-content и wp-includes. Смена префикса в wp-config ни к чему не приводит.
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