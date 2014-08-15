Нужно устранить проблему на хостинге reg.ru

При установке вордпресса, отсутствует возможность редактировать файлы, добавлять темы и плагины через админ панель ВП. В панели управления хостингом есть функция проверки безопасности ВП, после ее проведения пишет что префикс базы данных отсутствует, следовательно у ВП нет доступа к редактированию wp-content и wp-includes. Смена префикса в wp-config ни к чему не приводит.