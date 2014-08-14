Подправить сайт на Joomla

Сайт: http://adventure-time.su/

Установлен компонент социальной сети JomSocial.

Сейчас проблема заключается в следующем:

1. Jomsocial не поддерживает интеграцию видео из вконтакте

2. Хотелось бы, чтобы видео и фото в социальной сети мог загружать только администратор. А то пользователи создают большое количество альбомов и они перемешиваются с основными и выходит дикий беспорядок на страницах видео и фото галерей.

JomSocial можно заменить, её использование не принципиально. Главное, чтобы можно было интегрировать видео из вконтакте и создавать галереи изображений наподобие той, что есть в JomSocial.