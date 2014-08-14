Добрый день уважаемые фрилансеры. Суть этого проекта заключается в автоматизации службы такси. А именно в части непосредственно автоматизации операций по выпуску и приёма автомобилей и не только. Данный проект должен быть написан ...
Правки сайта на MODx
Сайт на системе MODx Evo. Программист который делал его - оказался недобросовестным...
Интернет-магазин строительной тематики. Необходимо сделать оформление заказа, подключить оплату через Робокассу. И еще несколько мелочей. Ссылку на сайт и подробности скину в личку.
Работа через СБС. Предоплату, извините, скидывать не буду, уже научен горьким опытом.
Нужен именно спец по этой CMS, так как сроки сжатые, нужно сделать максимально быстро и качественно.
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