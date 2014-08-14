Правки сайта на MODx

Сайт на системе MODx Evo. Программист который делал его - оказался недобросовестным...

Интернет-магазин строительной тематики. Необходимо сделать оформление заказа, подключить оплату через Робокассу. И еще несколько мелочей. Ссылку на сайт и подробности скину в личку.

Работа через СБС. Предоплату, извините, скидывать не буду, уже научен горьким опытом.

Нужен именно спец по этой CMS, так как сроки сжатые, нужно сделать максимально быстро и качественно.