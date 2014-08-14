Вообщем в причину развития сайта, записи вордпресса стали уже как информацией в каталоге. Собственно требуются следующие возможности: - Сортировка Возможно ли это реализовать через дополнительные поля? Т.е. ...
Галерея в джумле 2.5 с подгрузкой
Нужно сделать галерею в таком виде как в прикрепленном файле.
Сначала идет адрес, далее - произвольное количество фото по этому адресу.
Следующий адрес с фотографиями и т.д.
После определенного количества адресов стоит ссылка "посмотреть еще", по клику подгружаем на той же странице еще несколько объектов (без перезагрузки). И т.д.
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