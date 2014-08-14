Галерея в джумле 2.5 с подгрузкой

Нужно сделать галерею в таком виде как в прикрепленном файле.

Сначала идет адрес, далее - произвольное количество фото по этому адресу.

Следующий адрес с фотографиями и т.д.

После определенного количества адресов стоит ссылка "посмотреть еще", по клику подгружаем на той же странице еще несколько объектов (без перезагрузки). И т.д.