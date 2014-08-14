Требуются доработки сайта на CMS Opencart срочно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок132 просмотра

Требуются доработки сайта на CMS Opencart срочно

Сегодня требуется ряд правок на данной системе в основном верстка и подключение модулей. Оплату будем проводить по готовности работ. Работу нужно сделать сегодня до 23 часов по Москве. 12 000 рублей

Opencart
11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

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