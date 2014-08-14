Вообщем в причину развития сайта, записи вордпресса стали уже как информацией в каталоге. Собственно требуются следующие возможности: - Сортировка Возможно ли это реализовать через дополнительные поля? Т.е. ...
Требуются доработки сайта на CMS Opencart срочно
Требуются доработки сайта на CMS Opencart срочно
Сегодня требуется ряд правок на данной системе в основном верстка и подключение модулей. Оплату будем проводить по готовности работ. Работу нужно сделать сегодня до 23 часов по Москве. 12 000 рублей
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