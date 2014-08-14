Требуется помощь в настройке сайта Rokua.ru В основном там требуется многое по отключать и настроить вывод фотогалереи. О бо все по подробнее в скайпе.
Доработка записей на Wordpress
Вообщем в причину развития сайта, записи вордпресса стали уже как информацией в каталоге.
Собственно требуются следующие возможности:
- Сортировка
Возможно ли это реализовать через дополнительные поля? Т.е. создаем 3-4 дополнительных поля и потом из категории сортируем по нужному нам выпадающему списку.
+ сортировка по рейтингу, сейчас рейтинг выводиться через wp-ratings возможно на базе его сделать так же сортирвку?
Вообщем доработок хватает интересных, нужен человек, который без особо труда сможет решить поставленные задачи!
В заявке укажите:
- Возможно ли это сделать, предложите альтернативное решение?
- Сколько ли бы это стоило?
- Скайп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! На сайте http://akademia23.ru/ требуется разместить 20 товаров, сделать страницу контакты (написать адрес и сделать 2 Яндекс-карты) На странице http://akademia23.ru/tseny сделать форму для запроса прайса Работу надо будет сделать до завтрашнего ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $55
Есть сайт glavmed-nn.ru В меню надо добавить еще 1 пункт рядом с "онлайн заказ" (иконку сами нарисуем) Лечение в Корее При нажатии такая же всплывайка со списком услуг как и в случае ...Завершен11 лет назад
Добрый день, имеется сайт europotolok.com.ua, написан не понятно на чем, нужно перетянуть его на ВордПресс. Макета нет, да собственно он и не очень нужен. Предлогайте свои варианты с ценами.Закрыт11 лет назад
- $50
Требуется установить и настроить: бесплатный шаблон и 3 бесплатных модуля на DLE.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
очень простой макет, грамотно заверстать и натянуть на J3 за сегодня. "Статьи" - стандартный компонент, галерею любую ткнуть, визуально похожую. Дропдаунов не будет. Код - чистый, аккуратный. Работы много - если все хорошо.Завершен11 лет назад
На данный момент мы имеем сайт http://whitecompany.ru/, выполненный на joomle 1.x. (старый шаблон прилагаю в архиве) Сайт морально и технически устарел. Созрело желание произвести модернизацию в дизайне с не особо значительными изменениями и ...Завершен11 лет назад
- $50
Привет. Есть вёрстка дизайна ~4 страницы. Есть движок на wp. 3 страницы вёрстки одеты на WP, нужно доодеть ещё одну страницу и донастроить мелочи (привязать кнопки меню - к страницам, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно доработать горизонтальное меню, добавить выпадающие подпункты менюСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад