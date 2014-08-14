Доработка записей на Wordpress

Вообщем в причину развития сайта, записи вордпресса стали уже как информацией в каталоге.

Собственно требуются следующие возможности:

- Сортировка

Возможно ли это реализовать через дополнительные поля? Т.е. создаем 3-4 дополнительных поля и потом из категории сортируем по нужному нам выпадающему списку.

+ сортировка по рейтингу, сейчас рейтинг выводиться через wp-ratings возможно на базе его сделать так же сортирвку?

Вообщем доработок хватает интересных, нужен человек, который без особо труда сможет решить поставленные задачи!

В заявке укажите:

- Возможно ли это сделать, предложите альтернативное решение?

- Сколько ли бы это стоило?

- Скайп