Нужен на постоянную удаленную работу ответственный, грамотный человек который сможет натянуть шаблон сайта (сайты визитки, представительства) на cms wordpress (в основном штатные модули). Дизайны сайтов - достаточно сложные, работы надо выполнять качественно. Мы ...
Перетянуть сайт на WP
Добрый день, имеется сайт europotolok.com.ua, написан не понятно на чем, нужно перетянуть его на ВордПресс.
Макета нет, да собственно он и не очень нужен.
Предлогайте свои варианты с ценами.
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