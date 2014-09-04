Перетянуть сайт на WP

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Закрыт7 заявок156 просмотров

Добрый день, имеется сайт europotolok.com.ua, написан не понятно на чем, нужно перетянуть его на ВордПресс.

Макета нет, да собственно он и не очень нужен.

Предлогайте свои варианты с ценами.

WordPress
11 лет назад
tehnogorod
Артем 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MihaOo
Михаил 
33 года
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад
11 лет назад
$100
7 дней
Все как обычно начиналось хорошо, но подошел срок сдачи проекта, не успевает, ладно, бывает, еще неделя прошла - воз и ныне там и на связь не выходит. Обидно, я так понимаю большая часть работы уже выполнена, но я привык платить за полностью выполненую работу, а довести проект до конца не представляется возможным, т.к. сайт источник уже более не доступен ( UPDATED. Работа была закончена, хоть и не в срок, но качественно, надеюсь это был единичный случай.
В процессе выполнения задания возникли проблемы, из-за чего я очень сильно задержал проект. Вина лежит полностью на мне, однако заказчик дал второй шанс, за что я ему лично благодарен. Надеюсь больше таких ситуаций не возникнет и, естественно, рекомендую данного заказчика!

Заявки фрилансеров

MihaOo
Михаил 
33 года
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад
11 лет назад