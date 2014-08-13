Убрать подписи к блогам и поменять цвет

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Закрыт9 заявок167 просмотров

Требуется убрать подписи к блогам (прилагаю файлы):

1. Убрать на странице Язык Русский, Украинский

2. В каталоге поменять желтый цвет шрифта на черный

3. В рис. "перевести" на русский поменять admin на Администратор

4. "В публикациях" рис. поменять цвет шрифта (черный)

5. На странице "Контакты" убрать send message (на отправить сообщение)

5.1 Перевести на русский язык send yourself copy

5.2 Убрать внизу русский и украинский язык

11 лет назад
andrew_moroz
Андрей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров