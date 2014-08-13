Нужен на постоянную удаленную работу ответственный, грамотный человек который сможет натянуть шаблон сайта (сайты визитки, представительства) на cms wordpress (в основном штатные модули). Дизайны сайтов - достаточно сложные, работы надо выполнять качественно. Мы ...
Убрать подписи к блогам и поменять цвет
Требуется убрать подписи к блогам (прилагаю файлы):
1. Убрать на странице Язык Русский, Украинский
2. В каталоге поменять желтый цвет шрифта на черный
3. В рис. "перевести" на русский поменять admin на Администратор
4. "В публикациях" рис. поменять цвет шрифта (черный)
5. На странице "Контакты" убрать send message (на отправить сообщение)
5.1 Перевести на русский язык send yourself copy
5.2 Убрать внизу русский и украинский язык
Заявки фрилансеров
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