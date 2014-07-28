andrew_moroz

Во время работы в GoogleChrome и Opera, при оформлении заказа появляется ошибка, которая не позволяет завершить процедуру оформления заказа. (см. вложение) проблема наблюдается на всех ПК. Корректно работает только в Firefox последняя версия, IE 9. Требуется: Сделать reproduce ...