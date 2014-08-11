Здравствуйте, нужно чтобы письмо от доставке заказа для администратора содержало информацию о покупателе
Ошибка каталога Drupal AURA
Требуется решить проблему с выводом сообщений об ошибке при раскрытии категорий товаров на сайте
nordport-com-ua(dot)1gb(dot)ua
Проблема:
При переходе к дочерним категориям возникает ошибка
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Очистка кэша в админке не решила этой проблемы
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