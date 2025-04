Ошибка каталога Drupal AURA

Требуется решить проблему с выводом сообщений об ошибке при раскрытии категорий товаров на сайте

nordport-com-ua(dot)1gb(dot)ua

Проблема:

При переходе к дочерним категориям возникает ошибка

Notice: Undefined index: display_price in include() (line 44 of /home/virtwww/w_nordport-com-ua_86625c45/http/sites/all/themes/aura/theme/store/views/uc_catalog/views-view-fields--uc-catalog--page.tpl.php).

Notice: Trying to get property of non-object in include() (line 44 of /home/virtwww/w_nordport-com-ua_86625c45/http/sites/all/themes/aura/theme/store/views/uc_catalog/views-view-fields--uc-catalog--page.tpl.php).

Очистка кэша в админке не решила этой проблемы