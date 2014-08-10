Обновить/переустановить форум IPB

Нужен исполнитель , который отлично знаком с форумом IPB – для обновление и переустановки форума.

Форуму 2 года, 300 мб база данных, версия 3,2,3 – "корявая" сборка. Хуков по минимуму – 5 штук.

Основная проблема: в настоящее время форум якобы содержит вредоносный код. Перепроверка снимает это сообщение, однако, уже через несколько часов google вновь помечает форум как вредоносный.

Самостоятельно удалось обновить форум на ту же версию 3,2,3. Однако сменились почему то URL и переадрессация со старых не работает – такой вариант не устраивает.

Пробовал обновить до 3,4,6 – переадрессация url со старых на новые работает, однако появляется баг – невозможно ответить на форуме.

Срок – 1-2 дня.

Оплата – ваша, указывайте.