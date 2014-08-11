Нужно доработать сайт на вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки134 просмотра

Здравствуйте

нужно очеловечить сайт на вордпресс, за урлом в личку

1 вывод кратких статей, авто обрезание по первым 300 символам

2 вывод в краткой новости сначало фото, а ниже текст

3 постраничную нумерацию в низу - назад 1234567 далее

4 добовление кнопки - подробнее

5 вывод под заголовком рубрики, русскими буквами комментарии, автор

6 в полной новоси по аналогии пункта 5

7 в полной новости вывод похожих новостей

8 Akismet - активация

9 совет - добовление иных плагинов для удобства

WordPress
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Вчера вечером передал Роману доступ от сайта и ушел на отдых. Сегодня проверил и все пункты четко реализованы. В очередной раз благодарю за работу
Как всегда, приятно иметь дело с Сергеем!

Заявки фрилансеров

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад