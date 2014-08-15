Есть сайт amitechточкаspbточкаru - его нужно перенести на wordpress полностью со всем содержимым и функционалом, немного изменить футер. Интересует стоимость/сроки.
Изменение шаблона сайта Joomla
Необходимо изменить шаблон сайта (Joomla), наполнить его содержанием (аутсорсинговая компания по ведению бухучёта), также нужен базовый инструктаж по поводу регистрации домена, оплаты хостинга, самостоятельного наполнения сайта.
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