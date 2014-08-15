Изменение шаблона сайта Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок217 просмотров

Необходимо изменить шаблон сайта (Joomla), наполнить его содержанием (аутсорсинговая компания по ведению бухучёта), также нужен базовый инструктаж по поводу регистрации домена, оплаты хостинга, самостоятельного наполнения сайта.

Joomla
11 лет назад
Tax_Accounting
Татьяна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$150
6 дней
Отличное сотрудничество. Быстро, качественно, красиво. Артур всегда на связи. И самое главное, он терпелив к чайникам)))
Спасибо за отличное сотрудничество. Насчет "чайника" Татьяна преувеличила :)

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад