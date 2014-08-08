Есть сайт amitechточкаspbточкаru - его нужно перенести на wordpress полностью со всем содержимым и функционалом, немного изменить футер. Интересует стоимость/сроки.
Подсказать, как сделать так же в Wordpress
Есть Wordpress с темой Hueman.
Так же к нему добавлен плагин, который обрабатывает CSV фид. Имя тому плагину - WP All Import PRO.
На его основе я создал ШАБЛОН для записей, но записи получаются страничками.
Требуется для отдельного параметра (скажем, если в all import параметр офера такой-то, то делать под него отдельную страничку с название офера и грузить туда ВСЕ данные на ОДНОЙ страничке с заданным шаблоном. ).
За примером - в личные сообщения.
p.s. Мне не нужна работа на сайте, или "под ключ" что-то. Мне нужно подсказать как это сделать силами CMS и плагина. Так же сохраню контакты со специалистом, т.к. возможно потом потребуется помощь и не однократная.
С Уважением, Владислав.
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