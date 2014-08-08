Нужно переделать структуру и дизайн сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка112 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно переделать сайт на joomala(какой сайт переделать скину в личку).

Пример сайта как нужно сделать,вот:http://www.weblancer.net/users/zeniazik/portfolio/1203550.html#item

или такой: http://www.specblank.ru

Жду ваших предложений.Цена должна быть разумной.

HTML
11 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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