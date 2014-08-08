Правка шаблона wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок145 просмотров

Необходимо увеличить ширину фиксированного шаблона сайта на wordpress.

Шаблон из 2х колонок, 1ю колонку уменьшить до 250px по ширине, 2ю увеличить до 280px

Доступ к сайту предоставлю исполнителю

WordPress
11 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров