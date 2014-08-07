Перенести 4 сайта на новый хостинг и домен JOOMLA

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок196 просмотров

Необходимо перенести 4 сайта на новый хостинг. Сайты на Joomla.

Кроме переноса (сайт должен полностью работать!) ничего не нужно.

Для связи, в скайп!

Бюджет - 5000 рублей.

Joomla
11 лет назад
markero
Тигран 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров