Сайт на drupal

http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42313.html вот этот шаблон нужно доработать с учетом структуры http://mebstal.ru/

Визуально это получается увеличить меню на 4 пункта (горизонтальное), привести в порядок шапку, шаблон новостей, фотогаллереи я не нашел в данном шаблоне, пример фотогалереи я в ТЗ прописал http://www.mosprostroy.ru/gallery/