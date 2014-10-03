Сайт на drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок249 просмотров

http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42313.html вот этот шаблон нужно доработать с учетом структуры http://mebstal.ru/

Визуально это получается увеличить меню на 4 пункта (горизонтальное), привести в порядок шапку, шаблон новостей, фотогаллереи я не нашел в данном шаблоне, пример фотогалереи я в ТЗ прописал http://www.mosprostroy.ru/gallery/

DrupalHTMLOpencart
11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$300
5 дней
Роман отлично поработал! спасибо большое!
Все четко! Рекомендую

Заявки фрилансеров

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад