Есть скрипт (оформлен модулем, все как положено ), отправляет форму заказа на почту методом mail(), нужно предусмотреть возможность отправки через SMTP - т.к. хостер изменил правила. Тем более, что в joomla в настройках smtp прописан ...
Доработать раздел Битрикс
Требуется доработать раздел Битрикс. Сделать отображение баннеров в 3 колонки.
И нужно убрать эту надпись: "Товары, что участвуют в акции".
Более подробно объясню выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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