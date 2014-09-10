Доработать раздел Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка97 просмотров

Требуется доработать раздел Битрикс. Сделать отображение баннеров в 3 колонки.

И нужно убрать эту надпись: "Товары, что участвуют в акции".

Более подробно объясню выбранному исполнителю.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SOFT-ua
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$45
1 день
Работа выполнена оперативно и качественно! Рекомендую как ответственных исполнителей, профессионалов в своём деле.
Работы прошли успешно. Никаких проблем. Все на высшем уровне! +

Заявки фрилансеров

SOFT-ua
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад